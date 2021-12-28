Англия

Украинский нападающий начнет поединок АПЛ на скамейке запасных.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд примет на своем поле лондонский Вест Хэм.

Тренерский штаб Дэвида Мойеса определился со стартовым составом на данное противостояние, в котором не нашлось места украинскому нападающему Андрею Ярмоленко.

32-летний украинец начнет поединок против "шершней" на скамейке запасных.

Состав Уотфорда:

Состав Вест Хэма:

Напомним, матч Уотфорд — Вест Хэм состоится сегодня, 28 декабря, в 17:00 по киевскому времени.