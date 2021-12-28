Украинский нападающий начнет поединок АПЛ на скамейке запасных.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
28 декабря 2021, 16:23
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд примет на своем поле лондонский Вест Хэм.
Тренерский штаб Дэвида Мойеса определился со стартовым составом на данное противостояние, в котором не нашлось места украинскому нападающему Андрею Ярмоленко.
32-летний украинец начнет поединок против "шершней" на скамейке запасных.
Состав Уотфорда:
Состав Вест Хэма:
Напомним, матч Уотфорд — Вест Хэм состоится сегодня, 28 декабря, в 17:00 по киевскому времени.