Представляем вашему вниманию составы на поединок английского первенства.
Александр Зинченко, Getty Images
29 декабря 2021, 21:28
Брентфорд примет на своем поле Манчестер Сити в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Защитник Александр Зинченко не попал в основной состав "горожан" на поединок и начнет его на скамейке запасных.
Брентфорд: Альваро Фернандес – Пиннок, Янссон, Соренсен – Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониека, Томпсон – Висса, Тоуни.
Запасные: Бидструп, Годдос, Каньос, Кокс, Пирт-Харрис, Стивенс, Форсс.
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке – де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду – Фоден, Жезус, Грилиш.
Запасные: Стеффен, Карсон, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Марез, Мбете, Палмер.
Матч Брентфорд – Манчестер Сити состоится сегодня и начнется в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.