Англия

Представляем вашему вниманию составы на поединок английского первенства.

Брентфорд примет на своем поле Манчестер Сити в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Защитник Александр Зинченко не попал в основной состав "горожан" на поединок и начнет его на скамейке запасных.

Брентфорд: Альваро Фернандес – Пиннок, Янссон, Соренсен – Расмуссен, Баптист, Йенсен, Ониека, Томпсон – Висса, Тоуни.

Запасные: Бидструп, Годдос, Каньос, Кокс, Пирт-Харрис, Стивенс, Форсс.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке – де Брюйне, Фернандиньо, Бернарду – Фоден, Жезус, Грилиш.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Марез, Мбете, Палмер.

Матч Брентфорд – Манчестер Сити состоится сегодня и начнется в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.