Англия

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В стартовом матче 2022 года в английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между лондонским Арсеналом и Манчестер Сити, которое пройдет на Эмирейтс Стэдиум в рамках 21 тура.

Арсенал — Манчестер Сити

Суббота, 1 января, 14:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Пока большинство из нас продолжает отмечать новогодние праздники, футболисты английской Премьер-лиги не перестают нас радовать интересными поединками в традиционном зимнем периоде, известном в народе как Boxing Day. Арсенал, набравший весьма неплохой ход, встретится с лидером турнирной таблицы, при чем данное противостояние преподносилось бы изначально как встреча ученика против учителя, если бы не выявленный коронавирус у главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Работа менеджмента Арсенала в летнее трансферное окно заслуживает только всевозможных похвал. Весьма неудачно начав сезон ротационным составом, подопечные Артеты впоследствии сумели реабилитироваться и вернуться спустя долгое время в число претендентов на попадание в "большую четверку". Однако чтобы там удержаться, "канонирам" нужно пройти насыщенный зимний график как можно с меньшими потерями очков.

И если Арсенал идет на серии из четырех побед кряду, не считая прохода в полуфинал Кубка английской лиги по итогам противостояния с третьелиговым Сандерлендом, то вот Манчестер Сити, в свою очередь, имеет победную серию в Премьер-лиги из десяти матчей подряд. Такие впечатляющие результаты помогли "горожанам" занять уверенную первую строчку в турнирной таблице АПЛ, оставив позади как Ливерпуль, так и Челси.

Стоит признать, что Манчестер Сити сегодня выглядит неостановимым коллективом. Многие даже успели заявить, что команда Гвардиолы в очередной раз с легкостью защитит чемпионский титул, ведь преимущество над ближайшим преследователем, Ливерпулем, составляет восемь очков при равном количестве матчей. Но Арсенал все-таки может удивить и отобрать очки у "горожан", особенно с учетом того, что ввиду перенесенного поединка с Вулверхэмптоном команда Микеля Артеты получила дополнительный отдых, чего нельзя сказать касательно игроков Сити. В любом случаем ожидаем интересного поединка между двумя командами, которые стараются делать ставку на контроль мяча.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,54, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,75.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Колашинац, Суареш, Томиясу, Чеймберс, Обамеянг — Делап, Менди, Родри

Под вопросом: ... — Стоунз, Уокер

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