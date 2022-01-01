Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал предстоящую игру против Уотфорда.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм проведет гостевой поединок против Уотфорда.

Накануне противостояния главный тренер "шпор" Антонио Конте поделился своими ожиданиями от предстоящей дуэли.

"Футбол стал очень конкурентным в последнее время. Чтобы попасть в Лигу чемпионов от Англии, нужно чтобы кто-то из соперников неизменно терпел неудачи. Сейчас я не вижу опций для этого — есть четыре большие команды, которые заметно прогрессируют, а также остальные, которые пытаются их догнать с помощью грамотных инвестиций.

Речь не только о трансферном рынке. Футбол — вещь непростая. Это не только деньги, но и качественное строительство. Я пришел в Тоттенхэм именно за этим, поэтому прекрасно понимаю, что будет очень сложно. Все спрашивают меня о попадании в Лигу чемпионов, но я честно говорю, что нам нужно время, а болельщикам — терпение.

Я запросил у руководства небольшую паузу в трансферах для того, чтобы сделать правильную оценку состава. Мы встречались месяц назад, меня спросили о пожеланиях, но тогда момент был вовсе неподходящим. Прошло два месяца моей работы тут, поэтому я сделал определенные выводы, и вновь готов поговорить с управляющими на эту тему", — заключил итальянский специалист.

Напомним, что матч Уотфорд — Тоттенхэм состоится 1 января, начало в 17:00 по киевскому времени.