Англия

"Канониры" потерпели поражение, ведя по ходу встречи.

Манчестер Сити в рамках первого матча 2022 года отправился в гости к Арсеналу. Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" — место слева в обороне занял Натан Аке. С первых минут команды задали довольно хороший темп игры. Лондонцы претендовали на пенальти, когда Эдегор очутился на газоне после контакта с Эдерсоном, но арбитр фол не зафиксировал.

Первый момент возник у "канониров" - Партей подключил Мартинелли по левому флангу, а тот пробил с острого угла, но Эдерсон выручил свою команду. Арсенал на довольно продолжительный отрезок времени "закрыл" соперника на половине поля и смог открыть счет - Сака получил мяч в чужой штрафной после отличного паса Тирни и пробил точно в угол. 1:0.

Под занавес первой половины игры гости могли пропустить и второй гол - Мартинелли круто ушел от Канселу в чужой штрафной площади и пробил с левой ноги, но мимо створа ворот прошел мяч. Первая половина игры подошла к концу при минимальном преимуществе в счете команды Микеля Артеты, который из-за коронавируса пропускал матч.

Начало второго тайма выдалось довольно событийным. Сперва Бернарду Силва ушел от Джаки в штрафной площади и оказался на газоне. Арбитр после консультации с помощниками указал на "точку". Рияд Марез уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. Этот пенальти вызвал бурю негодования со стороны "канониров".

Арсенал мог довольно быстро вернуть преимущество в счете, когда Ляпорт неудачно перебросил мяч через Эдерсона, но Аке выручил свою команду, в подкате выбив мяч с линии, а добивание Мартинелли по пустым воротам оказалось неточным.

Чуть позже у лондонской команды был еще один повод выразить недовольство арбитру — Магальяйнс сбил Жезуса в центре поля и удостоился второй желтой карточки, оставив свою команду в меньшинстве. Бразилец демонстративно похлопал арбитру, покидая пределы поля.

Уже в компенсированное время Родри среагировал на отскок мяча в чужой штрафной площади и протолкнул мяч в ворота. Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал победу команды Хосепа Гвардиолы.

Арсенал — Манчестер Сити 1:2

Голы: Сака, 31 — Марез, 57 (с пенальти), Родри, 90+3

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тирни — Партей, Джака — Сака (Эльненни, 84), Эдегор (Холдинг, 63), Мартинелли — Ляказетт (Смит-Роу, 71).

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва — Марез, Жезус (Гюндоган, 63), Стерлинг.

Предупреждения: Джака, Магальяйнс, Сака, Холдинг — Родри, Силва

Удаление: Магальяйнс, 61 (вторая желтая карточка)