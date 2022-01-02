Англия

Полузащитник хочет попробовать силы в более статусном клубе.

До завершения действующего контракта полузащитника английского Вулверхэмптона Рубена Невеша еще около двух с половиной лет, однако уже сейчас футболист высказывает желание покинуть стан "волков" в поисках нового места работы в более статусном коллективе.

Как итог, "Вулвз" вынуждены уже сейчас начинать переговоры о потенциальной сделке, так как не намерены продавать одного из своих ведущих футболистов, а также хотят избежать сценария с возможным уходом Невеша на правах свободного агента или непосредственно во время текущего зимнего трансферного окна.

"Рубен чувствует, что это место — его второй дом, но убедить его здесь статься — уже совсем другая задача.

Дело не в контракте или деньгах. Речь идет о создании большой команды, которая будет ставить перед собой различные цели и достигать их", — заявил накануне главный тренер Вулверхэмптона Бруну Лаже.

Отметим, что в текущем сезоне Невеш сыграл в 18 матчах, по разу отличившись голом и голевой передачей.