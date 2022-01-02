Англия

На счету игрока 20 матчей в АПЛ.

Английский защитник Сэмюэл Джеймс Маккуин, более известный как Сэм Маккуин, который является воспитанником академии Саутгемптона, решил повесить бутсы на гвоздь в результате разрыва крестообразной связки колена, от которого не смог оправиться даже спустя три года вне профессиональных занятий футболом.

В октябре 2018 года, когда 26-летний футболист выступал в составе Мидлсбро, в обычном игровом эпизоде с необходимостью выноса мяча футболист почувствовал щелчок в коленном суставе, который в последствии навсегда вывел его из игры.

"Я просто вывихнул колено, пытаясь выбить мяч. Я услышал щелчок и сразу понял, что это — кресты.

После этого, за неделю до Рождества, у меня начались опухоли в травмированной области, а впоследствии врачи обнаружили внутреннюю инфекцию.

Меня срочно доставили в Лондон, где провели неотложную операцию, дабы попытаться вывести заражение из пораженной области. Все прошло успешно, но вскоре ситуация повторилась. Все было один в один, и так еще много раз.

Однажды я приехал в Лондон все к тому же хирургу, и мы решили, что необходимо пересадить часть связок со здорового колена на травмированное. К сожалению, первая попытка оказалась безуспешной.

Я перенес ту операцию в июле 2019 года, а за период с ноября 2018 по эту дату у меня было около девяти различных вмешательств. Дальше — начался настоящий ад. Мое тело быстро потеряло кондиции, поэтому риск появления других травм был достаточно велик.

Два последних года я тренировался шесть дней в неделю, делая все, что было в моих силах, для возвращения. Много работы в зале, много бассейна — это стандартный набор при подобных травмах, как мне рассказывали врачи.

К сожалению, прошло слишком много времени, которое я провел вне футбольного поля. Тело потеряло тонус до такого уровня, что, когда я пытаюсь присоединиться к какому-то занятию на тренировке, то у меня постоянно появляются разрывы мышц в различных областях. Да и колено уже не выдерживает.

Врачи сказали мне, что я не смогу больше играть в футбол, даже если эти боли пройдут. После этого, я впал в глубокую депрессию.

Около шести месяцев я провел в постоянных консультациях с психологами и психотерапевтами, что немного облегчило мне душевную боль, но я все равно не мог полноценно вернуться к своей семье и друзьям.

Только лишь когда я узнал, что моя партнерша беременна, и примерно через шесть месяцев у нас должен родиться сын, это дало мне небольшой толчок в сторону выхода из этой ямы.

Сейчас, я стал более открытым к людям и счастлив иметь возможность сказать, что не справился с этой нагрузкой. Я думал, что я — супермен, когда играл на уровне английской Премьер-лиги, но совершенно не осознавал, что не способен справиться с такими тяжелыми эмоциональными и личными травмами.

Когда это случилось, это попросту вывело меня из жизни на определенное время. Три года ушло на то, чтобы я переварил это и вновь смог почувствовать себя собой. Мое путешествие еще продолжается.

Я чувствую, что мог бы сделать намного больше — я хотел дойти до уровня Лиги чемпионов УЕФА. Это было целью у меня в голове еще с самого детства. Впрочем, я горжусь и тем, что сумел добиться того, чего добился.

Печально, что больше ничего не удалось сделать, но теперь я могу оглянуться назад и вспомнить, как мы играли против миланского Интера, путешествовали по стране вместе с командой, радость наших болельщиков…

Мое самое большое желание сейчас — радость для моей семьи и друзей. После того, как это случилось, я стараюсь максимально использовать оставшуюся часть моей жизни для того, чтобы делать то, что беспокоит лично меня. Этот мир — моя устрица. Но самое главное, что я могу при этом находиться со своей партнершей и детьми", — поделился эмоциями футболист.

Отметим, что за свою непродолжительную профессиональную карьеру Сэм Маккуин успели поиграть за Саутгемптон, Саутэнд и Мидлсбро, в общей сложности проведя 118 поединков, забив при этом 18 голов и отдав 10 голевых передач.