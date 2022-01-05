Англия

Накануне встречи лондонских клубов в полуфинале Кубка английской Лиги предлагаем вспомнить об уходе нынешнего тренера "шпор" со Стэмфорд Бридж.

Конте предстоит перенести несколько неловких встреч и взглядов, когда он впервые вернется на Стэмфорд Бридж в качестве главного тренера Тоттенхэма. И это как раз сегодня.

Все случилось в шикарном отеле Ритц-Карлтон Миления в Сингапуре во время предсезонного турне Челси, когда Антонио Конте после двух чашек очень крепкого эспрессо сообщил общественности о конфликте с руководством клуба, а через год случилось самое дорогостоящее увольнение в истории английского футбола.

Конте не хотел прерывать тренировку Челси после часовой работы, чтобы пообщаться с группой английских журналистов, которые проделали долгий путь, чтобы рассказать о подготовке клуба летом 2017-го после завоевания чемпионского титула. Но когда его убедили, что общение с прессой входит в его обязанности, Конте выпил свой кофе и понесся – он рассказал, что хотел подписать Кайла Уокера из Тоттенхэма до его перехода в Манчестер Сити за 50 млн фунтов, а также выразил свое восхищение Харри Кейном спустя несколько дней до рекордного в истории клуба приобретения Альваро Мораты.

Это было тем же летом, когда Конте хотел подписать Ромелу Лукаку вместо Мораты и защитника Вирджила ван Дейка вместо Антонио Рюдигера. Бельгиец в итоге перешел в Манчестер Юнайтед, нидерландец оказался в Ливерпуле, а Алекс Окслейд-Чемберлен решил также перебраться на Энфилд, отказавшись от перехода в лондонский клуб.

Расставание сторон оказалось настолько скандальным, что завершилось судебным разбирательством, которое обошлось Челси в 26 млн фунтов. Поэтому без неловкостей не обойтись, когда Конте уже вместе с Кейном вернется на Стэмфорд Бридж на первую встречу с Челси в полуфинале Кубка лиги, которая состоится в среду вечером.

Конте подал два иска против Челси: один за несправедливую отставку, а другой – за невыплату зарплаты, которая ему полагалось за оставшееся время по контракту. "Синие" узнали, во сколько им обойдется отставка тренера лишь спустя 18 месяцев, в июле 2018-го. В финансовом отчете клуба за 2019 год говорилось: "Пункт в размере 26,6 млн фунтов относится к перестановкам в тренерском штабе мужской команды и соответствующим судебным издержкам".

Сообщение об отставке Конте не было намного более многословным, и Челси даже не поблагодарил его за завоевание чемпионского титула и Кубка Англии.

После завоевания чемпионства в дебютном сезоне, когда "синие" опередили Тоттенхэм на семь очков, Челси посвятил Конте личный эмодзи. А в конце следующего сезона Виллиан, который вышел на замену на 89-й минуте победного финала Кубка Англии, закрыл лицо итальянца эмодзи с трофеями на фотографии с церемонии празднования.

После успеха в Кубке Челси не связывался с Конте тем летом и в итоге уволил его с туманными перспективами на будущее. Тот факт, что клуб позволил ему начать предсезонную подготовку и лишь спустя три дня объявил об отставке, свидетельствует о желании отомстить за предыдущее лето, когда тренер, по мнению руководства, проявил к клубу неуважение.

Некоторые источники предполагают, что Конте обдумывал предложение от Интера, когда не отвечал на звонки и сообщения и наблюдал за тем, как соперники уводят его главные трансферные цели. Какими бы ни были у Конте причины, его молчание заставило Челси паниковать и убедило их в том, что Конте хочет уйти. Стороны тогда уладили конфликт и подписали новый контракт, хоть и без продления, но доверия ни у одной из сторон не было.

Конте также поставил Челси в неудобное положение, когда посредством смс сообщил Диего Косте, что больше не рассчитывает на него. Бразилец пытался добиться переезда в Китай несколькими месяцами ранее, а сообщение от тренера использовал как повод для забастовки, что практически лишило "синих" возможности торговаться при его продаже в Атлетико. Не мог понравиться руководству Челси и смех Конте в ответ на вопросы журналистов о желании Косты добиться снижения своей стоимости.

К августу 2017 года Конте уже не общался ни с кем из руководства лондонского клуба, кроме технического директора Майкла Эменало, который пытался быть миротворцем, но покинул Челси спустя три месяца. Конфликт между сторонами вновь актуализировался в январе 2018-го, когда Алексис Санчес, которого хотел видеть итальянец, решил вслед за Лукаку последовать в Манчестер Юнайтед.

Юнайтед финишировал шестым, на 24 очка позади Челси, но все же Конте считал, что и "красные дьяволы", и Ливерпуль, которому едва удалось зацепиться за топ-четверку, и Манчестер Сити, оставшийся без трофеев в дебютный сезон Пепа Гвардиолы, предоставляют больше поддержки своим тренерам.

Конте также наблюдал, как Фернандо Льоренте у него из-под носа уводит Тоттенхэм – клуб, который, как он сказал во время того же скандального турне по Сингапуру и Китаю, спокойно относится к неудачам. "Какие задачи стоят перед Тоттенхэмом? – спросил Конте. – Если они не выигрывают титул, это не становится трагедией. Если они вылетают в первом раунде Лиги чемпионов, это не становится трагедией. Если они вылетают из Лиги Европы от Гента, это не становится трагедией. Они могут спокойно дышать и мыслить иным образом".

В Челси же посчитали трагедией, что во втором сезоне Конте команда финишировала позади Сити, Юнайтед, Тоттенхэма и Ливерпуля и пролетела мимо Лиги чемпионов. Но Конте с гордостью говорил о том факте, что команда, которую вышеперечисленные соперники ослабили, смогла завоевать Кубок Англии. На пресс-конференции после победного финала с Юнайтед итальянец семь раз повторил: "Я не могу измениться".

Теперь "шпорам", а не Конте, придется изменить свое отношение к работе. И, несмотря на то, что болельщики Челси до сих пор занимают место в его сердце и он с уважением относится к клубу, 52-летний специалист сделает все возможное, чтобы еще раз огорчить своих бывших работодателей. Впрочем, они также попытаются отомстить тренеру за болезненное и дорогостоящее расставание, которое нелегко забыть.

The Telegraph, перевод: Сергей Сакара, football.ua