Англия

Football.ua анонсирует полуфинальный поединок Кубка английской лиги.

Английская Премьер-лига берет непродолжительную паузу после насыщенного зимнего периода, однако футбол на Туманно Альбионе продолжается полуфинальными поединками Кубка английской лиги, в одном из которых встретятся два лондонских коллектива — Челси и Тоттенхэм.

Челси — Тоттенхэм

Среда, 5 января, 21:45. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Многие болельщики относятся к Кубку английской лиги как к второстепенному трофею, завоевание которого не предоставляет топовым командам практически никаких привилегий, ведь попасть в еврокубки они вполне способны и по итогам сезона АПЛ. Но как бы там ни было, мы находимся уже той стадии, когда откровенно "сливать" менее значимый турнир вряд ли кто-то будет, а вместо молодежи, которой преимущество предоставлялась игровая практика на более ранних стадиях, будут выходить уже составы, похожие на стартовые.

Челси в последнее время, откровенно говоря, не впечатляет, ведь Томас Тухель внезапно столкнулся с кадровыми проблемами на главных и основополагающих для него позициях — правого и левого латералей. Несмотря на последнюю ничью с Ливерпулем, лондонская команда часто теряла очки в матчах с аутсайдерами, тем самым позволив Манчестер Сити не только себя обойти в таблице Премьер-лиги, но и уйти в комфортный отрыв. В Кубке английской лиги же подопечные Томаса Тухеля играли в экономном режиме, а прошлую встречу с Брентфордом вряд ли можно записать "синим" в актив. Да, игрокам Челси удалось во втором тайме додавить коллектив Томаса Франка и пробиться в следующий раунд, но сделано это было благодаря автоголу соперника и заработанному пенальти.

Тоттенхэм, в свою очередь, уже второй год подряд доходит в Кубке английской лиги до заключительных стадий. В прошлом сезоне "шпоры", уволив незадолго до финала Жозе Моуриньо, уступили трофей Манчестер Сити, а сейчас делают вторую попытку прервать свою трофейную засуху под руководством Антонио Конте.

Игра Тоттенхэма далека от идеала, но с назначением опытного специалиста она стала более смотрибельной, чем было при Нуну Эшпириту Санту в начале осени. Сейчас задача Конте в Тоттенхэме — построить необходимую ему систему игры в стане "шпор", в том числе за счет потенциальных новых приобретений, но вряд ли клуб из Северного Лондона откажется от возможности подарить своих болельщикам хоть какой-то, но столь долгожданный трофей. Как минимум это будет свидетельствовать об очевидном прогрессе команды при Конте и станет очередным подтверждением высокого уровня квалифицированности итальянского специалиста. Ввиду этого ожидается весьма осторожная игра и выжидание ошибок от соперника, а розыгрыш путевки в финал вполне может отложиться на ответную встречу.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,97, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кристенсен, Джеймс, Чилвелл, Лофтус-Чик, Чалоба, Вернер, Менди — Ромеро, Бергвейн, Сессеньон