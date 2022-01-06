Англия

Ричард Арнольд станет новым генеральным директором МЮ с 1 февраля 2022 года.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о предстоящем назначении Ричарда Арнольда на должность генерального директора клуба.

Функционер займет этот пост 1 февраля 2022 года. Он станет сменщиком Эда Вудворда, об отставке которого стало известно еще тогда, когда "красные дьяволы" вместе с остальными топ-клубами АПЛ вышли из скандального проекта создания Суперлиги.

"Для меня большая честь получить возможность служить этому великому клубу и его болельщикам. Я полон решимости вернуть Юнайтед былое величие любым возможным способом", — прокомментировал свое назначение Ричард Арнольд.

Ранее Арнольд работал управляющим директором компании Manchester United PLC, владеющей футбольным клубом Манчестер Юнайтед