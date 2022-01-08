Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Сити начал свой путь с гостевой победы над скромным Суиндон Таун, в воротах которого в итоге побывало сразу четыре мяча, а лучшим футболистом вечера по итогу стал юный полузащитник "горожан" Коул Палмер.

Обзор матча:

Суиндон Таун — Манчестер Сити 1:4

Голы: Маккирди, 78 — Силва, 14, Габриэль Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82.

На 62-й минуте Габриэль Жезус (Манчестер Сити) не реализовал пенальти (вратарь).

Суиндон Таун: Уорд — Хант, Конрой, Одимайо (Кричлоу-Нобл, 71) — Кеслер — Лайден, Рид (Ист, 87), Гладвин (Уильямс, 71), Йандоло — Маккирди (Дабре, 87), Симпсон (Парсонс, 83).

Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Диаш, Аке (Мбете, 86), Канселу — де Брюйне (Макэйти, 65), Родри, Гюндоган (Лавиа, 83) — Палмер (Кайки, 86), Силва, Габриэль Жезус.

Предупреждение: Родри, Уокер, Макэйти.