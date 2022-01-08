Англия

В испанском центрбеке заинтересован Фламенго.

Центральный защитник Арсенала Пабло Мари может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 28-летний испанец может вернуться в Бразилию и присоединиться к Фламенго, цвета которого он защищал до переезда на Эмирейтс Стэдиум.

Утверждается, что бразильский клуб сделал предложение Арсеналу по аренде Пабло Мари.

В текущем сезоне испанский центрбек провел в футболке "канониров" три поединка во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 270 минут.