В рамках 1/32 финала Кубка Англии Бернли потерпел поражение от Хаддерсфилда, Кристал Пэлас добыл волевую победу над Миллуолом, Брайтон дожал Вест Бровмвич, а Лестер разгромил Уотфорд.

Мансфилд Таун — Мидлсбро 2:3

Бернли — Хаддерсфилд 1:2
Голы: Родригес, 28 — Корома, 74, Пирсон, 87

Бристоль Сити — Фулхэм 0:1

Ковентри Сити — Дерби Каунти 1:0

Хапртпул Юнайтед — Блэкпул 2:1

Миллуол — Кристал Пэлас 1:2
Голы: Афобе, 17 — Олисе, 46, матета, 58

Барнсли — Барроу 5:4

Борхэм Вуд — Уимблдон 2:0

Вест Бромвич — Брайтон 1:2
Голы: Робинсон, 47 — Модер, 81, Мопе, 98

Киддерминстер — Рединг 2:1

КПР — Ротерхэм 2:1

Лестер - Уотфорд 4:1
Голы: Тилеманс, 7, Мэддисон, 25, Барнс, 54, Олбрайтон, 85 — Жоао Педро, 27

Лестер: Уорд - Олбрайтон, Вестергор, Чоудури, Дэйли-Кэмпбелл (Марсал, 46) -Тилеманс, Мэддисон, Барнс — Брант, Перес (Макатир, 74), Лукман (Алвес, 86).

Уотфорд: Бахманн -Кэткарт, Сьерральта, Моррис — Сиссоко (Конте, 74), Клеверли (Гослинг, 63), Туфан (Куцка, 64), Нгакиа, Флетчер (Сема, 58) — Эрнандес, Жоао Педро (Forde, 74).

Ньюкасл — Кембридж 0:1

Петерборо - Бристоль Роверс 2:1

Порт Вейл — Брентфорд 1:4
Голы: Харратт, 70 — Форсс, 26, Мбеумо, 66, 76, 87

Уиган — Блэкберн 3:2