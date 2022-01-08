Предлагаем вашему вниманию результаты Кубка Англии.
Лестер - Уотфорд, getty images
08 января 2022, 20:52
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Бернли потерпел поражение от Хаддерсфилда, Кристал Пэлас добыл волевую победу над Миллуолом, Брайтон дожал Вест Бровмвич, а Лестер разгромил Уотфорд.
Мансфилд Таун — Мидлсбро 2:3
Бернли — Хаддерсфилд 1:2
Голы: Родригес, 28 — Корома, 74, Пирсон, 87
Бристоль Сити — Фулхэм 0:1
Ковентри Сити — Дерби Каунти 1:0
Хапртпул Юнайтед — Блэкпул 2:1
Миллуол — Кристал Пэлас 1:2
Голы: Афобе, 17 — Олисе, 46, матета, 58
Барнсли — Барроу 5:4
Борхэм Вуд — Уимблдон 2:0
Вест Бромвич — Брайтон 1:2
Голы: Робинсон, 47 — Модер, 81, Мопе, 98
Киддерминстер — Рединг 2:1
КПР — Ротерхэм 2:1
Лестер - Уотфорд 4:1
Голы: Тилеманс, 7, Мэддисон, 25, Барнс, 54, Олбрайтон, 85 — Жоао Педро, 27
Лестер: Уорд - Олбрайтон, Вестергор, Чоудури, Дэйли-Кэмпбелл (Марсал, 46) -Тилеманс, Мэддисон, Барнс — Брант, Перес (Макатир, 74), Лукман (Алвес, 86).
Уотфорд: Бахманн -Кэткарт, Сьерральта, Моррис — Сиссоко (Конте, 74), Клеверли (Гослинг, 63), Туфан (Куцка, 64), Нгакиа, Флетчер (Сема, 58) — Эрнандес, Жоао Педро (Forde, 74).
Ньюкасл — Кембридж 0:1
Петерборо - Бристоль Роверс 2:1
Порт Вейл — Брентфорд 1:4
Голы: Харратт, 70 — Форсс, 26, Мбеумо, 66, 76, 87
Уиган — Блэкберн 3:2