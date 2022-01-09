Англия

Защитник Манчестер Юнайтед прокомментировал подготовку команды к кубковой игре.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед проведет домашний поединок против бирмингемской Астон Виллы.

Защитник и капитан "Красных дьяволов" Гарри Магуайр накануне данного противостояния рассказал о настроении в раздевалке его команды перед предстоящей игрой.

"Согласен с мнением, что сейчас Манчестер Юнайтед остался один против всего мира, но мы должны справиться с этим давлением. Самое главное для нас — наши болельщики, а мы в последнее время их только подводим. При этом, поддержка на Олд Траффорд и выездных матчах все еще остается невероятной.

У нас нет сейчас другого выбора, кроме как показывать свой характер в ответ на вызовы. Мы сумели занять второе место в чемпионате в прошлом сезоне, а в этом году у нас еще лучше состав, однако необходимо найти правильный настрой. Все игроки в нашем коллективе — лидеры. Мне надоело повторяться, но так больше не может продолжаться — нужно начинать играть как следует уже с понедельника.

Команда очень зла на себя и хочет сделать все возможное ради победы. При этом, у нас нет конфликтов в коллективе, как говорят многие на стороне. Будучи профессиональным футболистом, приходится терпеть критику и грамотно на нее реагировать. В это же время, иногда приходится просто опустить весь этот внешний шум. Знаем, что, если начнем побеждать, все эти разговоры исчезнут.

Всегда можно использовать менталитет "мы против всего мира". Я знаю, что сэр Алекс Фергюсон писал в своих книгах об этом, как он подстегивал свою команду таким способом. Очевидно, что ему блестяще это удавалось. Как мне кажется, критика для Манчестер Юнайтед не должна быть источником мотивации игроков. Если игроки на таком уровне не мотивированы играть за клуб, когда надевают его футболку, то что-то идет не так.

Я — капитан и лидер в раздевалке, и у меня были личные беседы с игроками и руководством, о которых я не буду распространятся. Я здесь для того, чтобы биться за этот клуб, и я прекрасно знаю, что мои напарники готовы делать тоже самое. Во всяком случае, я ожидают от них этого, но, если это не так — как, я уже говорил, что-то не в порядке. Все не могут быть счастливы одинаково, но все должны оставаться профессионалами.

Мы не можем использовать COVID-19 в качестве оправдания, так как в этом состоянии сейчас живет весь мир. Многим людям куда хуже, чем нам сейчас, поэтому мы обязаны их поддержать.

Ральф Рангник уже оказал влияние на команду после своего прихода в клуб — мы вместе выигрываем и проигрываем. Менеджер должен подготовить нас тактически, а мы должны слушать его и его помощников. Когда я со стороны смотрел на игру против Вулверхэмптона, я испытывал разочарование, так как хотел находиться на поле вместе с командой.

Я приехал сюда выигрывать титулы. Я мог бы подписать контракт с любым другим клубом, но хотел стать частью Юнайтед, помочь клубу вернуться в эпоху сэра Алекса Фергюсона. Рано или поздно, это время настанет.

Тяжело, когда тренерский состав меняется по ходу сезона, но подготовка Рангника к матчам и детализация игры соперников — колоссальный труд. Впрочем, все в любом случае зависит исключительно от игроков. Мы должны гарантировать себе место в четверке лучших команд страны и, по возможности, побороться за трофеи", — заключил английский футболист.

Отметим, что матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла состоится 10 января, начало в 21:55 по киевскому времени.