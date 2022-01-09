Англия

Сторонам не удается достичь соглашения, при этом футболист все равно отправится зимой в аренду — в нем заинтересованы четыре клуба.

Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло отправится за игровой практикой в зимнее трансферное окно и присоединится к одному из клубов на правах арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, ранее главным претендентом на 19-летнего ивуарийца считался Бирмингем, однако теперь сделка близка к тому, чтобы сорваться, поскольку клубы не могут достичь между собой договоренности касательно условий.

Впрочем, Амад все равно уйдет в аренду этой зимой. Четыре клуба уже сделали МЮ официальные предложения, включая Фейеноорд, однако сам футболист предпочитает присоединиться к какой-нибудь британской команде.

Диалло перешел в Манчестер Юнайтед в январе 2021-го из Аталанты за сумму около 20 млн фунтов. В текущем сезоне 19-летний игрок провел лишь один поединок за первую команду "красных дьяволов".