"Красные дьяволы" планирует отпустить ивуарийца в аренду.
Амад Диалло, Getty Images
09 января 2022, 10:46
Нападающий Амад Диалло может покинуть Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Руководство МЮ хочет, чтобы Диалло имел регулярную игровую практику и готово отпустить его в другой клуб на правах аренды. Фаворитом в борьбе за ивуарийского вингера является Бирмингем Сити.
Диалло перешел в Манчестер Юнайтед в январе 2021-го из Аталанты за сумму около 20 млн фунтов. В текущем сезоне 19-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "красных дьяволов".
Ранее сообщалось, что защитник МЮ Аксель Туанзебе перешел на правах аренды в Наполи.