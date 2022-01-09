Англия

"Красные дьяволы" планирует отпустить ивуарийца в аренду.

Нападающий Амад Диалло может покинуть Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство МЮ хочет, чтобы Диалло имел регулярную игровую практику и готово отпустить его в другой клуб на правах аренды. Фаворитом в борьбе за ивуарийского вингера является Бирмингем Сити.

Диалло перешел в Манчестер Юнайтед в январе 2021-го из Аталанты за сумму около 20 млн фунтов. В текущем сезоне 19-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что защитник МЮ Аксель Туанзебе перешел на правах аренды в Наполи.