Англия

Гол Мактоминея подарил Манчестер Юнайтед путевку в 1/16 финала Кубка Англии

Подопечные Ральфа Рангника выиграли первую из двух дуэлей против бирмингемской Астон Виллы на отчетной недели.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла, Getty Images

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Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 1:0

Гол: Мактоминей, 8



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш (Лингард, 85) — Кавани (Ван де Беек, 72), Рашфорд (Эланга, 86).



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Филоген-Бидас, 86) — Буэндия (Эль-Гази, 79), Уоткинс, Ингз.



Предупреждения: Фред, Шоу, Далот — Рэмси.