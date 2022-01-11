Англия

Трэвис Акомеа продолжит карьеру в стане "синих".

Юный центральный защитник Уотфорда Трэвис Акомеа в ближайшее время будет официально объявлен в качестве нового игрока Челси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "синих" достигло соглашения с 16-летним англичанином и уладило все бюрократические вопросы.

Отмечается, что на Акомеа также претендовали Ливерпуль и Борнмут, однако Челси удалось выйти победителем из этой гонки за талантом Уотфорда.

Также отмечается, что в зимнее трансферное окно Челси должен подписать нового крайнего защитника атакующего плана.