Англия

"Святые" отправили в ворота соперника четыре мяча.

Саутгемптон в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Брентфорд и добился разгромной победы.

"Святые" поразили ворота соперника четыре раза, по два в каждом из таймов, на что Брентфорд ответил лишь единожды.

Саутгемптон — Брентфорд 4:1

Голы: Беднарек, 5, Фернандес (в свои ворота), Броя, 49, Адамс, 70 — Янельт, 23

Саутгемптон: Форстер — Беднарек, Войнович, Салису, Перро — Телла (Армстронг, 70), Ромеу, Уорд-Прауз, Диалло, Редмонд (Адамс, 65) — Броя (Армстронг, 78).

Брентфорд: Фернандес — Роерслев, Янссон, Айер, Пиннок (Йенсен, 68) — Канос (Стивенс, 76), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 56), Тоуни — Мбемо.

Предупреждения: Тоуни