Англия

Стороны пока не пришли к общему соглашению в вопросе возможного перехода ивуарийского центрбека.

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи в зимнее трансферное окно может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, будущее 27-летнего ивуарийца должно определиться в ближайшее время.

По информации источника, Милан ведет переговоры с Манчестер Юнайтед о подписании Байи, однако стороны пока не приняли окончательное решение.

"Красные дьяволы" ожидают дальнейших прямых переговоров с боссами "россонери" в ближайшие дни.

В текущем сезоне Эрик Байи провел за МЮ 7 матчей во всех турнирах, в которых он заработал одно предупреждение.