Англия

Андрей Ярмоленко появился на поле на 88-й минуте, заменив Майкла Антонио.

Завершился поединок 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм одержал уверенную победу над Норвичем.

Подопечные Дэвида Мойеса отправила в ворота "канареек" два безответных мяча, авторами которых стал Джаррод Боуэн.

Благодаря этой победе "молотобойцы" поднялись на четвертую строчку, сместив от туда лондонский Арсенал, однако у команды Микеля Артеты еще есть матч в запасе и два очка отставания от Вест Хэма на данный момент.

Что касается Андрея Ярмоленко, то украинец появился на поле лишь на 88-й минуте, заменив Майкла Антонио.

Вест Хэм – Норвич 2:0

Голы: Боуэн 42, 84

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл – Лансини, Райс – Бойэн, Форнальс, Влашич (Масуаку 78) – Антонио (Ярмоленко 88)

Норвич: Крул – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Маклин, Ле-мелу – Рашица (Цолис 72), Ида (Роу 76), Плахета (Дауэлл 66) – Пукки