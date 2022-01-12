Андрей Ярмоленко появился на поле на 88-й минуте, заменив Майкла Антонио.
Вест Хэм - Норвич, Getty Images
12 января 2022, 23:51
Завершился поединок 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм одержал уверенную победу над Норвичем.
Подопечные Дэвида Мойеса отправила в ворота "канареек" два безответных мяча, авторами которых стал Джаррод Боуэн.
Благодаря этой победе "молотобойцы" поднялись на четвертую строчку, сместив от туда лондонский Арсенал, однако у команды Микеля Артеты еще есть матч в запасе и два очка отставания от Вест Хэма на данный момент.
Что касается Андрея Ярмоленко, то украинец появился на поле лишь на 88-й минуте, заменив Майкла Антонио.
Вест Хэм – Норвич 2:0
Голы: Боуэн 42, 84
Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл – Лансини, Райс – Бойэн, Форнальс, Влашич (Масуаку 78) – Антонио (Ярмоленко 88)
Норвич: Крул – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Маклин, Ле-мелу – Рашица (Цолис 72), Ида (Роу 76), Плахета (Дауэлл 66) – Пукки