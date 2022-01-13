Англия

Football.ua анонсирует поединок в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Ливерпуль примет на своем поле лондонский Арсенал в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги.

Ливерпуль — Арсенал

Четверг, 13 января, 21:45. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Долгожданный полуфинальный матч Кубка английской лиги между Ливерпулем и Арсеналом наконец-то состоится. Изначально первую свою встречу команды должны были провести на Эмирейтс, однако все эти неоднозначные переносы из-за "ложноположительных" тестов на коронавирус в стане мерсисайдцев отсрочили данный поединок на сегодня, в то время как вчера уже стал известен первый финалист турнира — лондонский Челси.

Ни для кого не является секретом, что в связи с параллельно идущим Кубком африканских наций Ливерпуль потерял как минимум двух лидеров своей атаки — Мохамеда Салаха и Садио Мане, а как максимум — еще и центрального полузащитника Наби Кейта. Мы можем вспоминать, как в прошлой встрече "красные" разгромили Арсенал со счетом 4:0 в рамках АПЛ, однако сейчас, с учетом серьезных потерять в стане команды Юргена Клоппа, кажется, что это уже будет совсем другой матч.

Впрочем, Кубок африканских наций преподнес и Арсеналу свои потери, которые в первую очередь касаются центра полузащиты. Без Томаса Партея центр "канониров" выглядит заметно слабее, а "затыкать" эту дыру Микелю Артете приходится зачастую еще неопытным и "зеленым" Самби Локонгой или вообще 18-летним талантом Чарли Патино. Также на КАН отправились Эльнени, Пепе и Обамеянг, однако ни один из них сегодня не является игроком стартового состава Арсенала по разным причинам. Единственная проблема для северолондонского клуба в данном плане — наличие очень скромной скамейки запасных.

Стоит также отметить, что когда на поле находится полностью стартовый состав Арсенала, то эта команда способна выглядеть на поле в выигрышном положении против любого соперника, как это было первого января против Манчестер Сити, но стоит кому-то из ключевых игроков выбыть — механизм Артеты порой начинает давать сбой. Откровенно говоря, в последнем матче Кубка Англии против Ноттингем Форест "канониры" показали абсолютно беззубую игру, особенно в атаке, за что поплатись в итоге участием в турнире. Вполне возможно, что тренерский штаб Артеты изначально делал ставку на предстоящую встречу с Ливерпулем в надежде взять реванш за последнее разгромное поражение в АПЛ и воспользоваться обескровленностью состава у соперника.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,98, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Тиаго, Филлипс, Эллиотт, Салах, Мане, Кейта — Балогун, Эльнени, Обамеянг, Партей, Пепе

Под вопросом: Алиссон, Ориги, Александр-Арнольд, Робертсон — Томиясу, Смит-Роу, Джака