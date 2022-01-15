Англия

Статистический портал традиционно оценил действия участников поединка.

виталий миколенко в борьбе за мяч, getty images

виталий миколенко в борьбе за мяч, getty images

Эвертон в рамках 22-го тура АПЛ уступил в гостях Норвичу в дебютном матче Виталия Миколенко в рамках английского чемпионата.

Статистический портал WhoScored оценил действия украинского защитника в 6.8 балла. Отметим, что Миколенко отметился предголевой передачей, после которой Ришарлисон сократил отставание в счете.

К сожалению, это не помогло "ирискам" избежать поражения в матче.

Следующий матч Эвертон в рамках АПЛ проведет дома против Астон Виллы.