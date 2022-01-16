Англия

Football.ua вспоминает украинцев, которые ранее играли на туманном Альбионе.

Эмоции от неожиданного перехода защитника киевского Динамо Виталия Миколенко немного утихли. Воспитанник бело-синих уже успел дебютировать за новый клуб, поневоле "оккупировать" обсуждения во всех болельщицких чатах страны, а также породить для нас новую тему для обсуждений: "кто из украинцев перейдет в топ-чемпионат следующим?"

Сегодня же Football.ua вспомнит всех наших соотечественников, которые выступали на туманном Альбионе до 22-летнего левого защитника. Поехали!

Александр Евтушок

Ковентри Сити (1997)

Уроженец города Джанкой на Севере Крыма, воспитанник крымской футбольной школы и экс-игрок симферопольской Таврии попал в Англию в начале 1997-го года из Днепра. Клуб довольно оригинальный – Ковентри Сити, пусть даже выступавший в те годы в АПЛ. Хотя изначально слухи ходили о переходе Евтушка в Вулверхэмптон, но об этом клубе мы с вами сегодня еще поговорим.

Закрепиться в составе "небесно-голубых" 27-летему защитнику сборной Украины (за главную команду нашей страны Александр провел 8 матчей) не удалось. Евтушок выходил на английские поля всего трижды – против Лестера, а также двух суперклубов того времени – Ньюкасла и Манчестер Юнайтед. Пожалуй, главной причиной столь быстрой отправки домой были травмы, которые в последствии похоронили его карьеру уже в 30 лет.

Впечатления об Англии после жизни в СССР и Украине 90-х у Александра были исключительно хорошие. "Не жалуюсь. Клуб оплачивает мне квартиру, выделил мне служебный автомобиль марки «Пежо». Топливо также за счет клуба. Зарплату и премиальные выплачивают вовремя. Одним словом, на этот счет у них все четко" — говорил он еще во время выступлений за Ковентри.

Уже во второй половине 1997-го Евтушок третий раз зашел в главный клуб своей жизни – львовские Карпаты. Под руководством Мирона Маркевича он успел выиграть еще одни бронзовые медали, поиграть в еврокубках, а затем доигрывал в киевском ЦСКА. После оккупации Крыма Россией бывший футболист остался жить на малой родине.

Олег Лужный

Арсенал (1999-2003), Вулверхэмптон (2003-2004)

Пожалуй, до прихода Зинченко лучше в Англии не вышло ни у кого. Та и Динамо этот трансфер может однозначно занести себе в плюс – за 31-летнего футболиста киевляне смогли выручить 2.9 миллионов евро, и это в те годы! Немало даже для действующего полуфиналиста Лиги чемпионов.

"Возможно, мы сможем найти себе хорошего правого защитника, но такого капитана мы никогда не найдем" — сказал тогда Валерий Лобановский, и с этими словами невозможно спорить. Быть может, даже по сегодняшний день…

В составе Арсенала львовянин провел 4 сезона, далеко не всегда будучи игроком основного состава. Один раз в матче Кубка лиги украинский оборонец даже вывел "канониров" на поле с капитанской повязкой, в 2002-м году стал чемпионом страны, в том же 2002-м и 2003-м выиграл по национальному Кубку. В 2000-м Арсенал Венгера также дошел до финала Кубка УЕФА, однако Олег на протяжении всего решающего матча находился на скамейке запасных, а в серии пенальти лондонцы уступили Галатасараю Мирчи Луческу.

Сезон-2003/2004, который для "канониров" вошел в историю как чемпионский без единого поражения, Лужный уже провел в Вулверхэмптоне. Футболку волков украинец надел всего 8 раз, после чего отправился доигрывать в Латвию.

Сергей Ребров

Тоттенхэм (2000-2004)

Вест Хэм (2004-2005)

Через год в Лондоне оказался и Сергей Ребров. Правда, в стане злейшего врага Арсенала по Северному Лондону – Тоттенхэма.

"Это самый сложный трансфер в моей практике. Сложность заключалась в цене. С одной стороны Григорий Суркис, с другой – скупой Алан (Шугар, тогдашний президент Тоттенхэма – Прим.). Условия Реброва согласовали через пять минут, а вот о трансферной стоимости торговались долго.

Начали с 5 миллионов фунтов – дошли до 10. И застопорились. Динамо хочет 12, а Шугар наотрез отказывается повышать предложение. Ребров нервничает – контракт под угрозой срыва. Тренер Грэм расстроен. Я с Григорием еще раз переговорил и он немного смягчил позицию: "Миллион прибавит – и по рукам". Но как из Шугара этот миллион выбить?

Говорю: "Сэр Алан, какого черта мы обсуждаем ценник, если он на товаре указан? ". И подсовываю ему фото Реброва с 11-м номером на майке. Так и сработало! К тому времени 11 миллионов фунтов были фантастическими деньгами. Самый дорогой тогда футболист Тоттенхэма стоил 5 млн. фунтов" — рассказывал потом венгерский агент Реброва Шандор Варга. И что особо парадоксально – "шпоры" скупостью славятся и по сей день, когда на месте Шугара уже давно восседает Даниэль Леви.

Поначалу английская карьера Реброва не оправдывала нежелание шпор переплачивать. Легендарный форвард Динамо, перебравшийся в столицу Англии в 26 лет, очень хорошо стартовал – в сезоне 2000/2001 уроженец Горловки сыграл во всех турнирах 36 матчей и забил 12 мячей (9 из них – в АПЛ). Но намек на то, что украинец больше не будет игроком старта, случился еще в марте 2001-го – Джордж Грэм был уволен с поста главного тренера, а его место занял Харри Реднапп.

В розыгрыше-2001/2002 на счету Реброва был всего 1 мяч и аренда в турецкий Фенербахче до самого окончания контракта. Спустя 2 года Сергей вернулся в столицу Британии и провел еще сезон в составе Вест Хэма (с которым подписал полноценный контракт), однако не заиграл и там – снова всего гол в сезоне, что для нападающего является катастрофой.

"Я очень горжусь тем, что пережил там. Я не всегда играл? Да, это так. Но в Вест Хэме я выходил на поле на пять минут и гордился этим. Болельщики ценят, если ты выкладываешься по полной. Мне было приятно выступать там. В Тоттенхэме тоже. Мне нравится их культура" — говорил позже Ребров. И спорить с ним мы не будем – опыт игры в АПЛ оставляет след в памяти навсегда, даже если потом ты попадаешь в рейтинги худших футболистов, когда-либо там выступавших. Или худших трансферов в истории Тоттенхэма – хотя тут на уме немало звучащих фамилий.

Андрей Шевченко

Челси (2006-2008)

Если сейчас спросить алленаторе Дженоа, не жалеет ли он о переходе с Милана в Челси, который случился после знаменитого немецкого Мундиаля – вряд ли мы получим положительный ответ. Ведь несмотря на все игровые неудачи, Шева приобрёл в Лондоне такого друга как Роман Абрамович (вспомните минувший финал ЛЧ), обзавелся домом, где живет и поныне (конечно, период работы в Генуе – не в счет), а сын Андрея Николаевича и вовсе занимается в Академии "синих".

Одной из причин переезда украинца из Милана в Лондон называли желание его жены-американки, а сам Абрамович заплатил Берлускони за трансфер около 44 миллионов евро. Деньги, скажем прямо, не оправдались – в первом сезоне украинец сыграл в 30-ти матчах, а в следующем – всего в 18-ти. В сумме поразил вратарей соперников в лучшей лиге мира 9 раз, а если брать статистику во всех турнирах – то цифры получатся 77/22.

Причин не самых лучших результатов легенды мирового футбола можно найти множество – это и смена Жозе Моуринью на Авраама Гранта, и травмы, и конкуренция, однако… все это – не оправдания для игрока столь высокого класса, верно? И именно по этой причине можно с уверенностью сказать, что лондонский период карьеры – это темное пятно в карьере Шевченко.

Летом 2008-го года обладатель Золотого мяча-2004 вернулся в Милан, где год провел на правах аренды. Еще через год – Динамо. История циклична, и Челси в ней расположился посередине между двумя главными клубами в карьере легенды.

Андрей Воронин

Ливерпуль (2007-2009)

Андрей Воронин, пожалуй, наименее украинский футболист в нашем списке. И речь не только о его не самом приятном нынешнем месте работы (Динамо Москва), а и о самой карьере. В Высшей лиге Украины, УПЛ и где-либо еще он не сыграл ни разу, в 15 лет уехав из Академии Черноморца в гладбахскую Боруссию.

Вместе с 28-летним форвардом Байера в Ливерпуль перешел еще и Фернандо Торрес. Конкурировать с восходящей звездой европейского футбола было очень сложно, но одно время украинцу это удавалось. Тем более, что он сам задал высокую планку, сразу после перехода заявив: "Я принял решение о переходе не для того, чтобы сидеть на лавке. Я пришел в команду, чтобы пробиться в основу".

Тут стоит сразу сказать, что тренером Андрея в "красной" команде был Рафаэль Бенитес, который сейчас возглавляет Эвертон. Так что Виталий Миколенко может оказаться не только вторым украинцев в городе Биттлз, но и вторым нашем соотечественником, который работал под руководством испанца.

В розыгрыше 2007/2008 Андрей был игроком ротации, а этот статус его не сильно устраивал. Накануне следующего сезона были огромные надежды, что Андрей наконец-то станет ключевым игроком мерсисайдцев, ведь Рафаэль Бенитес не скупился на похвалу, а это из его уст бывает не так уж и часто.

"Воронин сыграл очень хорошо. Он подтвердил свой высокий уровень и доказал, что является классным игроком" — таковы были слова испанца после товарищеского матча с краковской Вислой в июле 2008-го.

Однако никаких гарантий места в старте Андрей не получил и отправился в аренду в берлинскую Герту, в составе которой успел сыграть в Харькове против Металлиста в рамках Кубка УЕФА. Накануне сезона 2009/2010 Андрей вернулся на Энфилд, но уже ближайшей зимой перебрался в московское Динамо – тогда еще в качестве игрока. Безо всяких аренд, на полноценный контракт – английский путь одессита был окончен.

Общая статистика Воронина в АПЛ – 27/5, в Ливерпуле в целом – 40/6. Скромно.

Александр Зинченко

Манчестер Сити (2016 – н.в.)

Спустя почти 7 лет случился самый странный переход. Никто не понимал, чем топ-клуб мира мог заинтересовать 19-летний украинец из… российской Уфы (кстати, почему об этом все время забывают?), которая даже в своем не самом сильном чемпионате никогда не блистала результатами.

И тем не менее Александр Зинченко на долгие годы вошел в историю как самый успешный украинец на туманном Альбионе: три чемпионства, Кубок, Суперкубок, четыре Кубка лиги, финал Лиги чемпионов – и ведь еще не вечер.

Как мы помним, атакующий полузащитник был сразу отдан в годичную аренду нидерландскому ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал уже в октябре 2017-го. С самого начала Пеп Гвардиола начал использовать украинца не на любимой еще со времен Академии Шахтера позиции в атаке, а слева в защите. Впрочем, в футболе каталонца нужно думать на любой точке поля, потому глобальной разницы нет. И от того еще более знаковым стал факт того, что Зинченко сумел в Сити закрепиться.

"Зинченко – это пример для нас, как и Аке (Натан, – Прим.). От них не поступают жалобы. Только тренируются, тренируются и тренируются. Они очень хорошо играют, к ним нет никаких претензий. Очевидно, что их старания, когда они не выходят на поле, способствуют их хорошему выступлению, когда они получают шанс", – сказал в декабре минувшего года великий тренер. И услышать такое от Гвардиолы – повод для гордости на всю жизнь.

Нынешний контракт Зинченко с "небесно-голубыми" действует до лета 2024-го года. И почему-то есть глубокая уверенность, что со своей трудоспособностью он его как минимум доработает. Пусть и далеко не всегда будучи игроком железной основы.

Андрей Ярмоленко

Вест Хэм (2018 – н.в.)

Сток Сити, Эвертон – кто только не хотел приобрести Андрея Ярмоленко в его лучшие годы. В итоге же он перешёл в Вест Хэм, да и то – транзитом через дортмундскую Боруссию. Самое тяжкое было на презентации продемонстрировать традиционный молотобойский жест, который так смахивает на шахтеровский…

"Скрещение рук? Ну да, это такой чуть-чуть тяжеленький для меня знак. Мне говорят — ну покажи так. А у меня руки не могут. Я вот хочу, а оно все соскальзывает. Я им начинаю объяснять, а они спрашивают, в чем дело. Я говорю: "Ребят, 10 лет играл в Украине, нельзя так. Нельзя так переобуваться" – видно, что с юмором у человека все в порядке.

Основной проблемой Ярмоленко в Европе, на наш скромный взгляд, стали травмы. В своем первом сезоне на туманном Альбионе он получил травму ахиллового сухожилия уже в октябре, чем лишил себя возможности играть до самого завершения чемпионата. В декабре 2019-го – снова здоровье, теперь уже в виде разрыва приводящей мышцы…

Все это не мешает Андрею иногда забивать воистину красивые мячи после своего фирменного смещения с правого фланга. Но ключевым игроком как команды Мануэля Пеллегрини, так и Девида Мойеса он не стал, и показывает свои лучшие качества в сборной Украины. И мы ничуть не против, но тоже чувствуем, что последние новости о попытках лондонцев продать Андрея хоть за какие-то деньги имеют под собой хорошую почву.

Быть может, скрижалями начертан путь назад в Динамо? Судьбы двух героев нашего материала сложились именно так…