Англия

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Брайтоном и Челси, которое пройдет на стадионе Амекс.

Брайтон — Челси

Вторник, 18 января, 22:00. Амекс, Брайтон. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Английское первенство не дает нам достаточно много времени на то, чтобы перевести дух. Не успел Брайтон сыграть перед выходными вничью с Кристал Пэлас, как уже сегодня примет на своем поле Челси, который, в свою очередь, минимально уступил Манчестер Сити в важнейшем поединке с точки зрения борьбы за чемпионский титул.

Брайтон — команда, которая вне зависимости от уровня соперника привыкла демонстрировать комбинационный футбол, однако подопечным Грэма Поттера откровенно не хватает забивного форварда, чтобы прыгнуть выше собственной голове. Да, у "чаек" есть Нил Мопе, но это далеко не тот человек, который способен делать разницу из матча в матч. Уже не единожды в текущем сезоне Брайтону удавалось избежать поражения лишь в заключительном отрезке противостояния, хотя по ходу встречи коллектив Поттера владел заметным преимуществом.

Челси в последнее время больше разочаровывает, чем радует своих болельщиков, и это связано не только с последним поражением команды от Манчестер Сити, которое, возможно, стало решающим в борьбе за чемпионский трофей.

Из-за результата в последнем матче коллектив Томаса Тухеля опустился на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Несомненно, такой заметный спад в результатах "синих" связан в первую очередь с травмами основных латералей в лице Риса Джейса и Бена Чилвелла, поэтому лондонский клуб, скорее всего, будет выходить на трансферный рынок (возвращение Кеннеди из аренды — вряд ли решение проблемы). Однако, помимо кадровых проблем с крайними флангами обороны, у Челси не все хорошо и в атаке — Ромелу Лукаку пока не оправдывает те ожидания, которые на него возлагались после перехода из миланского Интера.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,80, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,89.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Сармьенто, Мвепу, Стил, Биссума — Джеймс, Кристенсен, Менди, Чалоба, Чилвелл

Под вопросом: Данк, Лаллана — ...

Результаты последних очных встреч АПЛ

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