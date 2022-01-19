Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча АПЛ.

Манчестер Юнайтед в рамках перенесенного поединка семнадцатого тура чемпионата Англии пожалует в гости к Брентфорду.

Брентфорд — Манчестер Юнайтед

Среда, 19 января, 22:00. Стадион Брентфорд Комьюнити, Брентфорд. Андре Марринер — главный арбитр встречи.

Брентфорд подходит к матчу на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Команда после отличного старта чемпионата сбавила обороты и теперь вынуждена довольствоваться низкой позицией. Две последних встречи "клинки" проиграли с разгромным счетом — сперва уступили Саутгемптону (1:4), а затем проиграли Ливерпулю (0:3).

Тем не менее, команда не утратила рисунок игры и вполне обдуманно действует на поле. Не хватает былой уверенности и заряженности, но это поправимо. Традиционно, все команды лиги очень настраиваются на Манчестер Юнайтед, а потому Брентфорд будет полон желания прервать серию проигрышей именно в этом матче.

Что касается "красных дьяволов", то у них все по-прежнему грустно. Манчестер Юнайтед вел в минувшем туре в игре против Астон Виллы в два мяча, но с выходом Филиппе Коутиньо растерял преимущество. Ральф Рангник продолжает пытаться настроить свой футбол, но игроки довольно медленно его осваивают.

В последних матчах манкунианцам приходилось обходиться без Криштиану Роналду, который получил повреждение бедра, но ожидается, что уже в этой встрече он может вернуться на поле. Манчестер Юнайтед нужно срочно набирать очки и показывать признаки организованного футбола, иначе Лига чемпионов на следующий сезон может стать недостижимой целью.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Райя, Гуде, Ониека — Байи, Погба

Под вопросом: Занка, Дасилва, Жанвьер — Мартиаль, Ван-Биссака, Роналду, Лингард, Рашфорд

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед не проиграл в 34 из последних 36 выездных матчей (АПЛ).

Было забито более 2,5 голов в последних 3 матчах Брентфорда (АПЛ).