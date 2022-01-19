Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча АПЛ.

Тоттенхэм в рамках перенесенного поединка семнадцатого тура чемпионата Англии сыграет на выезде против Лестера.

Лестер — Тоттенхэм

Среда, 19 января, 21:30. Стадион Кинг Пауэр, Лестер. Джонатан Мосс — главный арбитр встречи.

Лестер демонстрирует нестабильную форму в этом сезоне. В последних матчах команда чередует победы с неудачными результатами, а потому находится на десятой строчке турнирной таблицы. Также стоит говорить о том, что у Лестера не было матчей в АПЛ с 28 декабря. У команды произошла вспышка коронавируса, из-за чего игры переносились.

В последнем сыгранном в рамках АПЛ матче Лестер минимально обыграл Ливерпуль. Посмотрим, как столь длительный перерыв без матчей элитного дивизиона скажется на команде, но также нужно не забывать, что у "лисов" много травмированных, а также часть лидеров отправилась на Кубок африканских наций.

Что касается Тоттенхэма, то у команды нет особых проблем и она уверенно шагает в сторону ТОП-4. Антонио Конте довольно быстро навел порядок в стане лондонцев и сразу же начал приносить результат. Однако итальянский тренер не сможет рассчитывать на Сона, который получил повреждение, но механизм работает и без него.

Тоттенхэм в последний раз играх в рамках АПЛ тоже довольно давно — 1 января "шпоры" в труднейшем матче дожали Уотфорд. После этого лондонцы обыграли Моркам в Кубке Англии и дважды уступили Челси в полуфинале Кубка английской лиги.

Тоттенхэм имеет все возможности, чтобы воспользоваться огромными потерями Лестера, в особенности в оборонительной линии, и набрать три балла в выездной игре.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Фофана, Перейра, Бертран, Варди, Эванс, Кастань, Амарти, Ндиди, Ихеаначо, Менди — Сон

Под вопросом: Сумаре — Дайер, Ромеро, Бергвейн, Регилон

Интересные факты:

В последних четыре выездных матчах Тоттенхэма (АПЛ) было забито меньше 2,5 голов.

Лестер выиграл последние три домашних матча (АПЛ).

Тоттенхэм не проиграл в последних восьми матчах (АПЛ).