Англия

Подопечные Томаса Тухеля не сумели удержать преимущество в счете.

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский Челси на выезде не сумел обыграть Брайтон.

Как и ожидал Томас Тухель, матч получился крайне сложным для его команды. Брайтон играл низким блоком в обороне, раз за разом выбегая в контратаки. Как итог — на гол Зиеха хозяева поля ответили точным ударом Уэбстера, который принес "чайкам" ничью.

Брайтон — Челси 1:1

Голы: Уэбстер, 60 — Зиех, 28

Брайтон: Санчес — Кукурелья, Берн, Уэбстер, Велтман — Уэлбек (Троссард, 62), Альсате, Мак Аллистер, Гросс (Мопе, 62), Лэмпти (Марш, 77) — Модер

Челси: Аррисабалага — Алонсо, Рюдигер, Тиаго Силва, Аспиликуэта — Жоржиньо (Вернер, 80), Канте, Маунт, Зиех (Ковачич, 80), Хадсон-Одои — Лукаку (Хаверц, 80)

Предупреждения: Алонсо, Рюдигер, Берн.