Наставник Челси прокомментировал ничейный исход поединка с Брайтоном.
томас тухель, getty images
19 января 2022, 00:55
Лондонский Челси не сумел обыграть в гостях Брайтон в рамках очередного тура АПЛ.
Главный тренер "синих" Томас Тухель прокомментировал исход поединка, в котором его команда не сумела удержать преимущество.
"Команда выглядела уставшей. Стадион отмечал эту ничью, словно победу в чемпионате. Соперник очень хорошо подготовился физически, нет смысла спорить.
Моим футболистам нужно отдохнуть, они очень устали морально и физически. Другого решения я не вижу. Видно даже, как они отреагировали на пропущенный гол. Это все усталость. Мы несвежие сейчас", — приводит слова немецкого наставника BBC.
После 23 сыгранных матчей, Челси расположился на третьей месте, отставая от лидирующего Манчестер Сити на 12 очков.
В следующем туре "пенсионерам" предстоит сыграть в дерби с Тоттенхэмом.