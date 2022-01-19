Англия

Наставник Челси прокомментировал ничейный исход поединка с Брайтоном.

Лондонский Челси не сумел обыграть в гостях Брайтон в рамках очередного тура АПЛ.

Главный тренер "синих" Томас Тухель прокомментировал исход поединка, в котором его команда не сумела удержать преимущество.

"Команда выглядела уставшей. Стадион отмечал эту ничью, словно победу в чемпионате. Соперник очень хорошо подготовился физически, нет смысла спорить.

Моим футболистам нужно отдохнуть, они очень устали морально и физически. Другого решения я не вижу. Видно даже, как они отреагировали на пропущенный гол. Это все усталость. Мы несвежие сейчас", — приводит слова немецкого наставника BBC.

После 23 сыгранных матчей, Челси расположился на третьей месте, отставая от лидирующего Манчестер Сити на 12 очков.

В следующем туре "пенсионерам" предстоит сыграть в дерби с Тоттенхэмом.