Вашему вниманию самые интересные моменты поединка АПЛ.
брайтон - челси, Getty images
19 января 2022, 01:15
В 24-м туре Английской Премьер-Лиги Челси не смог обыграть на выезде Брайтон.
На гол Зиеха хозяева поля ответили точным ударом Уэбстера в середине второго тайма. Несмотря на попытки подопечных Тухеля переломить ход поединка, счет до конца встречи не менялся.
Брайтон — Челси 1:1
Голы: Уэбстер, 60 — Зиех, 28
Брайтон: Санчес — Кукурелья, Берн, Уэбстер, Велтман — Уэлбек (Троссард, 62), Альсате, Мак Аллистер, Гросс (Мопе, 62), Лэмпти (Марш, 77) — Модер
Челси: Аррисабалага — Алонсо, Рюдигер, Тиаго Силва, Аспиликуэта — Жоржиньо (Вернер, 80), Канте, Маунт, Зиех (Ковачич, 80), Хадсон-Одои — Лукаку (Хаверц, 80)
Предупреждения: Алонсо, Рюдигер, Берн.