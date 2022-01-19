Англия

Защитник Манчестер Юнайтед продолжает курс реабилитации.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал текущее состояние защитника команда Аарона Ван-Биссаки.

По словам немецкого специалиста, англичанин не поможет команде в ближайших матчах и, вероятнее всего, сможет выйти на поле лишь в феврале.

"Аарон не сыграет с Брентфордом и, боюсь, не будет доступен на матч с Вест Хэмом. Надеюсь, что он вернется на поле после международного перерыва", — приводит слова Рангника пресс-служба Манчестер Юнайтед.

Отметим, что первый матч в феврале МЮ проведет против Мидлсбро в рамках Кубка Англии.

В текущем сезоне Ван-Биссака провел 20 матчей за "красных дьяволов", не отличившись результативными действиями.