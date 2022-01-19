Англия

Нидерландский форвард забил два гола в компенсированное время.

Английские клубы постепенно отошли от практики проведения кубковых дуэлей, вернувшись в дела Премьер-лиги, однако далеко не каждой из команд удалось реально вернуться к матчам чемпионата из продолжающей бушевать пандемии COVID-19. В частности, Лестер не сыграл свой домашний матч против Норвича, а Тоттенхэм был вынужден обойтись без сверхожидаемого дерби Северного Лондона против Арсенала на Эмирейтс. Как итог, команды Брендана Роджерса и Антонио Конте находились вне официальных игр более двух неделей на двоих, что точно не могло пойти им на пользу.

Впрочем, "лисы" и "шпоры" сами были в числе должников, поэтому в отчетный вечер были вынуждены все-таки сыграть ранее перенесенный матч 17 тура. У обоих коллективов было всего 18 сыгранных поединков, в то время как на календаре уже все готовятся к 23 туру, поэтому текущее положение команд в турнирной таблице не играло серьезной роли при анализе. 12 потенциальных набранных очков могли перенести и Тоттенхэм, и Лестер даже на довольно высокие позиции, поэтому командам стоило серьезно отнестись к настолько серьезной возможности.

По первому тайму отчетной встречи можно было сказать лишь то, что мы чуть не стали свидетелями настоящей футбольной несправедливости. Тоттенхэм делал все для того, чтобы оформить даже не один забитый мяч за первые 45 минут на поле соперников, но те упрямо не пускали его в ворота. Что уж говорить, если Олбрайтон и Томас были вынуждены перед самой линией подстраховывать удачными выносами Шмайхеля. А если уже и защитники не помогали датскому голкиперу, то в дело вмешивался каркас ворот. Форменное невезение преследовало коллектив Антонио Конте, однако "шпоры" не переставали создавать все новые возможности.

Оборона Лестера на этом фоне выглядела лишь в качестве прозрачного перекрытия, а на одном из десятиминутных отрезков первой половины процент владения со стороны хозяев и вовсе чуть ли не провалился до уровня одноразрядных значений. Поверить в то, что на при такой игре команда может забить первой, было достаточно сложно, но чудеса в футболе имеют место быть, чему подтверждением служил эпизод на 24-й минуте. Дьюсбери-Холл развернул контратаку через левый фланг пасом в центр штрафной, где Лукман сбросил на Даку, а Патсон с острого угла расстрелял Льориса.

Этот эпизод дал старт непродолжительному отрезку, когда "лисы" наконец-то сумели перевести дух в контроле мяча на чужой половине, а в моменте с дальним ударом Мэддисона им еще и могла во второй раз улыбнуться удача, но судьба отыгралась на Лестер в виде пропущенного гола. Ошибка Вестергора с передачей на чужую половину поля обернулась быстрым ответным забросом на ход Кейну в правый фланг штрафной от Уинкса, а Харри в завершении еще и поиздевался над Сеюнджю ловким замахом.

Абсолютно нелогичный первый тайм на этом фактически завершился, а Конте в перерыве решил освежить правый фланг выходом на поле Доэрти, с выбором которого, как станет понятно немногим позднее, не прогадал. Если в первой половине матча Тоттенхэм больше задействовал левый фланг, то позднее авансцена переместилась на противоположную сторону поля, где ирландец успешно разгонял атаки своей команды. Более активно стал включаться в игру и Лестер, а на 76-й минуте "лисы" сумели развернуть быструю атаку через правый фланг с помощью Чаудхери, Барнса и Мэддисона, которую Джеймс завершал не без помощи рикошета от Танганги.

На тот момент казалось, что в матче была поставлена точка, а "шпоры" смирились с чередой неудач внутри чужих владений, да и коллектив Роджерса начал куда серьезнее оказывать сопротивление в обороне. Однако, выход на поле нидерландского форварда Стивена Бергвейна сработал с эффектом бомбы с временной задержкой, так как за компенсированное время вышедший на поле игрок сумел не только пройти по грани от удаления за потасовку в чужой штрафной, но и отметиться сразу двумя забитыми мячами. Голевые передачи на партнера оформляли Доэрти и Кейн, а на все про все у Тоттенхэма ушло даже меньше двух минут. Чудеса!

В 23 туре АПЛ Лестер проведет домашний матч против Брайтона, а лондонский Тоттенхэм сыграет в рамках дерби на поле Челси.Лестер —2:3Дака, 24, Мэддисон, 76 — Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7Шмайхель — Олбрайтон, Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин, 53) — Тилеманс, Чаудхери, Дьюсбери-Холл (Сумаре, 88) — Мэддисон — Дака (Барнс, 75), Лукман.Льорис — Эмерсон (Доэрти, 46), Танганга, Санчес, Дэвис, Регилон (Бергвейн, 79) — Скипп, Хойбьерг, Уинкс (Ло Чельсо, 74) — Кейн, Моура.Предупреждения: Чаудхери — Санчес, Бергвейн