Англия

Football.ua анонсирует поединок в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Арсенал примет на своем поле Ливерпуль в рамках ответного полуфинального матча Кубка английской лиги, по итогам которого определится второй финалист и соперник Челси по совместительству.

Арсенал — Ливерпуль

Четверг, 20 января, 21:45. Эмирейтс, Лондон. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на Setanta Sports+. Результат первого матча — 0:0.

Удаление Гранита Джаки в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги, который проходил на Энфилде, могло поставить крест на дальнейшем участии Арсенала в турнире, а второй матч вполне мог стать лишь формальностью. Однако по итогу "канониры" продемонстрировали качественную игру в обороне, а беззубость Ливерпуля в атаке вылилась в итоговую нулевую ничью и сохранила интригу до ответной встречи на Эмирейтс.

Тренерский штаб Микеля Артеты тогда в очередной раз показал свою тактическую гибкость и умение принимать нужные решения по ходу матчей, но главная проблема Арсенала осталась неизменной, и имеет она сейчас кадровый характер. Из-за дисквалификации Джаки, текущего Кубка африканских наций и коронавируса в команде образовалась настоящая дыра в центре поля, которую, скорее всего, придется затыкать каким-то экспериментальным вариантом. Полуфинал турнира, конечно, далеко не лучшее время для экспериментов по типу Бена Уайта в центре поля, но особых вариантов у команды Артеты нет, как и глубины скамейки запасных.

Что касается Ливерпуля, то нельзя не отметить следующий момент: как бы многие болельщики не говорили то, что Кубок английской лиги абсолютно ненужный турнир, Юрген Клопп определенно готов за него бороться и не собирается вылетать за шаг до финала. Об этом свидетельствует хотя бы то, что немецкий специалист выставил самый боевой состав против Арсенала в первой встрече, который у него только был, несмотря на то, что его команде уже спустя несколько дней нужно было играть матч в рамках АПЛ.

Да, добыть необходимый результат в большинстве "красным" тогда не удалось, как и закрыть исход противостояния в свою пользу, поэтому теперь придется изрядно попотеть на Эмирейтс. Более того, после такого провального выступления Ливерпулю нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Кто-то скажет, что они это уже сделали благодаря последней разгромной победе над Брентфордом в рамках АПЛ, но просто так отказываться от финала с Челси никто в стане мерсисайдцев уж точно не будет.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,08, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 3,53. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,69.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Колашинац, Суареш, Джака, Обамеянг, Эльнени, Партей, Пепе — Ориги, Тиаго, Филлипс, Эллиотт, Окслейд-Чемберлейн, Салах, Мане, Кейта

Под вопросом: Эдегор, Смит-Роу, Томиясу, Сака — ...