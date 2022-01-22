Англия

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 23-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Саугемптоном и Манчестер Сити, которое пройдет на стадионе Сент-Мэри.

Саутгемптон — Манчестер Сити

Воскресенье, 22 января, 19:30. Сент-Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр — Саймон Хупер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sport+

Саутгемптон сегодня представляет собой команду, от которой не ожидают каких-либо невероятных свершений. Ральф Хазенхюттль проделывает отличную работу с учетом тех кадров, которые имеются в его распоряжении, хотя, наверное, австрийский специалист хотел бы руководить более высококлассным составом.

По итогам 21-го матча подопечных Хазенхюттля набрали 24 очка и на данный момент располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, чем, собственно говоря. они вполне могут быть довольны. Если вспоминать летнее трансферное окно, то "святые" потеряли своего основного форварда Данни Ингза и ключевого левого защитника Райана Бертранда, но, тем не менее, команда успешно справилась с этими потерями и сохранила тот уровень, который от нее и ожидался.

Несомненно, Манчестер Сити уже не первый год представляет собой команду, которая значительно превосходит классом Саутгемптон. Более того, подопечные Хосепа Гвардиолы, после последней победы над лондонским Челси, в глазах многих любителей английского футбола уже заранее защитили свое чемпионство.

Являются ли такие заявление безосновательными? Отнюдь нет. Манчестер Сити ныне опережает своего ближайшего преследователя, Ливерпуль, на целых 11 очков. Да, у команды Юргена Клоппа при этом есть один матч в запасе, но им придется изрядно постараться, чтобы догнать "горожан", при этом надеясь, что сами "горожане" будут регулярно и неожиданно терять очки.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,29, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 11,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ливраменто, Смолбоун, Дженепо — Делап, Зинченко, Марез, Менди

Под вопросом: Эльюнусси, Уолкотт, Маккарти — Палмер

Результаты последних очных встреч АПЛ

Текущая форма