Англия

Испанский наставник все еще не уверен в отношении своего будущего в английском клубе.

История отношений испанского специалиста Хосепа Гвардиолы и английского Манчестер Сити вымощена завоеванными трофеями и громкими успехами, однако, по состоянию на данный момент, ей суждено завершиться уже летом следующего года.

Для того, чтобы это не произошло, а 51-летний наставник остался работать в стане "горожан", клубу необходимо провести с ним переговоры относительно продления действующего контракта, к которым, как заявляет сам Гвардиола, он еще не готов.

"Я еще недостаточно хороший специалист для того, чтобы думать настолько наперед. Мое будущее в этой команде зависит только от результатов. Сыграем в Саутгемптоне, потом немного отдохнем, потом, в конце сезона, посмотрим, что из этого всего получится.

Я все еще вижу вещи, которые мне не нравятся в игре Манчестер Сити. Мы можем играть лучше, некоторые футболисты должны становиться лучше. Совершенно не думаю о далеком будущем сейчас. Нет необходимости — мой контракт все еще действует.

Не знаю, насколько долго буду продолжать работать на таком уровне. Сейчас я чувствую себя хорошо и комфортно. Когда темп сезоне немного спадает, я начинаю немного испытывать истощение или усталость. Почти уверен, что скоро брошу курить.

Решение покинуть Сити я буду принимать только в контакте с клубом. Они дали мне все, поэтому я точно не могу придать руководство. Это было бы совершенно нехорошо. Мы вместе приняли решение, чтобы я приехал сюда, и дважды затем продлил контракт. Точно также мы поступим и в будущем.

Не хочу сидеть, и 24 часа думать о том, что будет в настолько далекой перспективе. Тут до конца сезона еще достаточно далеко", — заключил испанский специалист.

Отметим, что Гвардиола работает в Манчестер Сити с 2016 года.