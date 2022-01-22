Англия

Полузащитник Ливерпуля поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль проведет гостевой поединок против Кристал Пэлас.

Накануне данного противостояния полузащитник "красных" Джеймс Милнер рассказал о состоянии своей команды перед предстоящей игрой.

"Мы знаем из домашней игры, насколько хорошо Патрик Виейра заставил играть Кристал Пэлас. Я думаю, что он делает в этом клубе отличную работу.

Очевидно, что мне повезло играть с Патриком в Манчестер Сити. Я знаю, каким особенным игроком он был. Но его менталитет, общение с ним после домашней игры, понимание его идей и менталитета победителя — все это он пытается донести сейчас своей команде.

Посмотрите на сезон, который у них был до сих пор, и на некоторые результаты в отдельных играх, которые у них были, когда они теряли очки в конце игры и им немного не везло. Они все равно продолжали делать это. Надеюсь, на этих выходных у них не будет настолько боевой настрой.

Важно, чтобы мы финишировали этот тяжелый отрезок максимальным результатом, после чего у нас будет перерыв. Однако, как я уже сказал, это будет тяжелая игра, и у них есть несколько хороших игроков, которые находятся в отличной форме и полны уверенности.

Турнирная таблица сейчас выглядит бесформенной, так как у команд полно игр в запасе, поэтому ориентироваться на нее не имеет смысла. Мы знаем, сколько нам осталось сыграть матчей до конца сезона, и в каждом из них намерены показывать лучший футбол. Важно, чтобы в наших головах не сидели мысли о том, как там играет Манчестер Сити.

Мы и так знаем, насколько команда Гвардиолы хороша. У нас было 97 очков по итогам одного из прошлых сезонов, но мы так и не выиграли чемпионат. Все, что мы можем сделать, это — контролировать собственные выступления, набирая максимум очков в каждом поединке. Сити — первоклассная команда, но и мы можем быть ничуть не хуже", — заключил опытный футболист.

Напомним, что матч Кристал Пэлас — Ливерпуль состоится 23 января, начало в 16:00 по киевскому времени.