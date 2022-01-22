Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 23 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде сыграл вничью с Саутгемптоном (1:1).

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте встречи. Хозяева неожиданно вышли вперед. Редмонд нашел мяч в штрафной и мог пробивать сам, но отдал мяч на Уокера-Петерса, который пробил в левый угол — 1:0.

Сити активно вышел на второй тайм, и их моменты все же переросли в забитый мяч. Ляпорт в штрафной откликнулся на передачу от Де Брюйне, и головой поразил ворота Форстера — 1:1.

Таким образом "святые" прервали 12-матчевую победную серию "горожан" в Премьер-лиге.

Саутгемптон — Манчестер Сити 1:1

Голы: Уокер-Петерс, 7 — Ляпорт, 65

Саутгемптон – Форстер, Уокер-Петерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро, Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 60).

Предупреждения: Беднарек (33), Армстронг (79).