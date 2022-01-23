Англия

Болельщики велис себя неподобающим образом во время матча.

В рамках 23 тура английской Премьер-лиги Эвертон в домашних стенах уступил Астон Вилле со счетом 0:1.

Во время празднования гол бирмингемцами в конце первого тайма, произошел вон выходящий эпизод.

В защитников Виллы Мэтти Кэша и Люка Диня с трибун начали лететь бутылки, в результате чего игроки упали на газон.

Полицейские и стюарды ворвались на трибуну и постарались навести порядок. Эвертон подтвердил, что один из фанатов был задержан полицией.

Отметим, что негодование фанатов — реакция на голевой пас Люка Диня. Дело в том, что Динь впервые вышел на поле в матче против Эвертона после его скандального ухода в новый клуб.

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