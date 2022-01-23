Англия

Подопечные Антонио Конте проиграли в чемпионате впервые с 30 октября 2021 года.

Первый месяц 2022 года точно войдет в историю персональных взаимоотношений двух лондонских команд, Челси и Тоттенхэма, так как им было суждено за короткий период провести сразу три очных противостояния. И если в рамках полуфинала Кубка Английской лиги абсолютную победу в двухматчевом противостоянии одержали "синие", то на уровне 23-го тура Премьер-лиги обе команды хотели бы набрать необходимые очки, а "шпорам" еще и предстояло взять реванш, так как три игры против "пенсионеров" до этого для них завершились с общим счетом 0:6.

Хозяева Стэмфорд Бридж уже с первых минут начали показывать серьезность своих намерений, однако их реализация моментов в первом тайме была отдельной историей. Ромелу Лукаку каждый раз не имел уверенности в ногах для завершения опасных передач партнеров по команде в опасной близости к чужим воротам, а кроме передач на бельгийского форварда Челси не придумывал особых вариантов для перемещения мяча по чужих штрафной. Были еще попытки пробить издали от Хакима Зийеха, но и Уго Льорис не просто так находился на линии ворот.

В целом, игру "пенсионеров" в первом тайме можно смело назвать доминирующей, так как они редко уходили с мячом с чужой половины поля, а Тоттенхэм демонстрировал неуверенное перестроение на схему с четырьмя защитниками, которые не особо при этом помогали команде сдерживать фланговые наступления соперников. По большому счету, "шпоры" создали лишь один годный момент — и Кейн его спокойно реализовал, вот только перед этим бригада арбитров увидела толчок в спину Тиаго Силве в его исполнении.

К слову, к VAR в этой игре приковывалось действительно серьезное внимание, так как еще на 18-й минуте Доэрти опасно сыграл против Сарра на чужой половине в попытке отобрать мяч, однако жесткая накладка в голеностоп французу для игрока команды Антонио Конте завершилась лишь желтой карточкой. Конечно, данный эпизод вспомнили Полу Тирни, когда он отменил гол Кейна.

Во втором тайме подобных скандальных ситуаций уже не возникало, хотя шедевр в исполнении Зийеха уже на первых минутах после перерыва иначе описать не получиться. Уж слишком красивым получился подкрученный в дальнюю девятку удар со входа на правый фланг штрафной по внешней дуге. Стоит отметить, что Тирни вернул команды в игру с небольшой задержкой, так как в воротах, в которые предстояло стать Льорису, была обнаружена дырка в сетке. Как оказалось, это был плохой знак для гостей.

Не прошло и десяти игровых минут, как Тоттенхэм получил второй пропущенный мяч в результате подачи Маунта со штрафного на левом фланге, которую удачно во вратарской завершил ударом головой Тиаго Силва. "Шпоры" оступились в этом эпизоде, а срочная реанимационная помощь от Конте осталась фактически незамеченной. Гости не создавали моментов на чужой половине практически до финального свистка, что точно не позволяло говорить о сценарии, схожем на их матч против Лестера.

По сути, лишь Кейн под занавес дуэли сумел размять Кепу ударом головой, но что было кроме этого у команды итальянского наставника? По ходу игры Конте пытался перестроить своих подопечных, но интенсивности в розыгрыше мяча это не давало, поэтому эксперимент с Сарром на левом фланге обороны Тухель так в полной мере и не проверил на успешность. Челси выиграл, а принципиальный соперник официально получил статус одно из наиболее легких для "пенсионеров" в этом сезоне.

В следующем туре Челси сыграет очередное домашнее дерби против команды из Северного Лондона — Арсенала, а Тоттенхэм проведет матч на своем поле против Саутгемптона.— Тоттенхэм 2:0Зийех, 47, Тиаго Силва, 55Аррисабалага — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр — Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73) — Зийех (Сауль, 90+1), Маунт — Хадсон-Одои (Алонсо, 87), Лукаку.Льорис — Санчес, Дайер, Танганга (Скипп, 57) — Доэрти, Хойбьерг, Уинкс (Хиль, 89), Дэвис — Бергвейн, Кейн, Сессеньон (Моура, 57).Предупреждения: Тиаго Силва, Жоржиньо — Танганга.