Англия

В английском клубе грядут большие перемены.

Накануне английский Халл Сити, представляющий Чемпионшип, объявил о смене владельцев.

Все акции клуба выкупила турецкая компания Acun Medya Group, принадлежащая турецкому бизнесмену Аджуну Илиджали.

Как сообщает журналист Ягыз Сабункоглу в своем Twitter-аккаунте, клуб в ближайшее время сменит главного тренера.

Вместо Гранта Маккана "тигров" возглавит грузинский специалист Шота Арвеладзе, работавший до этого в клубах чемпионата Турции, в Израиле и Узбекистане.

Также стало известно, что Халл приобретет у Фенербахче вигера Аллахьяра Сайядманеша. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.

На данный момент Халл идет на 19-м месте в Чемпионшипе, имея в своем активе 29 очков после 27 туров.