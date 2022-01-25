В английском клубе грядут большие перемены.
Шота Арвеладзе, Getty Images
25 января 2022, 06:59
Накануне английский Халл Сити, представляющий Чемпионшип, объявил о смене владельцев.
Все акции клуба выкупила турецкая компания Acun Medya Group, принадлежащая турецкому бизнесмену Аджуну Илиджали.
Как сообщает журналист Ягыз Сабункоглу в своем Twitter-аккаунте, клуб в ближайшее время сменит главного тренера.
Вместо Гранта Маккана "тигров" возглавит грузинский специалист Шота Арвеладзе, работавший до этого в клубах чемпионата Турции, в Израиле и Узбекистане.
Также стало известно, что Халл приобретет у Фенербахче вигера Аллахьяра Сайядманеша. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.
На данный момент Халл идет на 19-м месте в Чемпионшипе, имея в своем активе 29 очков после 27 туров.