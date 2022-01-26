Англия

Албанский форвард играет за "святых" в аренде.

Саутгемптон намерен выкупить контракт форварда Армандо Брои, который принадлежит лондонскому Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, клуб скоро сделает лондонцам предложение в размере 25 миллионов евро за 20-летнего игрока.

Однако в Челси высоко ценят талант игрока сборной Албании. В частности Томас Тухель не отказался бы иметь в составе нападающего.

На счету Брои в текущем сезоне пять голов в 18 играх за "святых". Он является основным форвардом команды Ральфа Хазенхюттля.

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