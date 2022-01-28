Англия

Клубы договорились о трансфере.

Лондонский Арсенал в летнее трансферное окно подпишет вратаря Нью-Инглэнд Революшн Мэтта Тернера.

Страж ворот сборной США обойдется "канонирам" в семь миллионов евро. Еще три миллиона они заплатят в качестве бонусов.

С игроком также все налажено. Клуб согласовал с вратарем условия личного контракта и договорился о переходе летом.

Тернер станет вторым вратарем Арсенала, так как Бернд Лено вскоре планирует сменить клуб из-за малого количества игровой практики.

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