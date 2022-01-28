Клубы договорились о трансфере.
Мэтт Тернер. Getty images
28 января 2022, 09:25
Лондонский Арсенал в летнее трансферное окно подпишет вратаря Нью-Инглэнд Революшн Мэтта Тернера.
Страж ворот сборной США обойдется "канонирам" в семь миллионов евро. Еще три миллиона они заплатят в качестве бонусов.
С игроком также все налажено. Клуб согласовал с вратарем условия личного контракта и договорился о переходе летом.
Тернер станет вторым вратарем Арсенала, так как Бернд Лено вскоре планирует сменить клуб из-за малого количества игровой практики.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.