Англия

Остон Трасти присоединится к "канониров" летом 2022 года.

Колорадо Рэпидc на своем официальном сайте объявили о том, что достигли соглашения о переходе в лондонский Арсенал центрального защитника Остона Трасти,

23-летний габаритный американец продолжит выступать за Рэпидс до лета 2022 года, после чего отправится в клуб английской Премьер-лиги.

Его отъезд в Европу запланирован на 17 июля. Арсенал этой зимой выкупил Трасти на постоянной основе, после чего оставил в аренде на полгода.

В прошлом сезоне Остон Трасти провел за Колорадо Рэпидс 34 поединка, в которых забил один гол.