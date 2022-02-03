Англия

Календарь и турнирная таблица английского первенства постепенно начинают выравниваться.

Пандемия COVID-19 уже не первый год терзает футбольный мир, поэтому в таких условиях организаторы состязаний вынуждены подстраиваться под неравномерный график проведения турниров.

В частности, в свое время пострадала английская Премьер-лига, в рамках которой целый ряд поединков оказались перенесены не только лишь из-за карантинных, но и из-за погодных условий.

В частности, встречу Бернли и лондонского Тоттенхэма в рамках 13-го тура, которая не состоялась в установленные сроки 28 ноября из-за сильного снегопада в регионе, команды проведут на Терф Мур 23 февраля, начало в 21:30.

Кроме того, в этот же день и временной слот сыграют матч 18-го тура Уотфорд и Кристал Пэлас, а на четверть часа позднее свою игру 19-го тура начнут Ливерпуль и Лидс.

Лондонский Арсенал и Вулверхэмптон перенесенную игру 20-го тура на Эмирейтс сыграют на день позднее — 24 февраля, начало в 21:45.

Во всех случаях указано киевское время.