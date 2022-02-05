Украинский защитник начнет кубковый поединок с первых минут.
Виталий Миколенко, Getty Images
05 февраля 2022, 16:09
В рамках 1/16 финала Кубка Англии Эвертон ожидает домашнее противостояние с Брентфордом.
Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данный поединок.
Так, новоиспеченный главный тренер "ирисок" Фрэнк Лампард доверил место в стартовом составе украинскому левому защитнику Виталию Миколенко.
Состав Эвертона:
Состав Брентфорда:
Напомним, матч Эвертон — Брентфорд состоится сегодня, 5 февраля, в 17:00 по киевскому времени.