В рамках 1/16 финала Кубка Англии Эвертон ожидает домашнее противостояние с Брентфордом.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данный поединок.

Так, новоиспеченный главный тренер "ирисок" Фрэнк Лампард доверил место в стартовом составе украинскому левому защитнику Виталию Миколенко.

Состав Эвертона:

Состав Брентфорда:

Напомним, матч Эвертон — Брентфорд состоится сегодня, 5 февраля, в 17:00 по киевскому времени.