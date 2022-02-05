Украинец не попал в стартовый состав.
Александр Зинченко, Getty Images
05 февраля 2022, 16:26
В рамках четвертого раунда Кубка Англии Манчестер Сити сыграет против представителя Чемпионшипа — Фулхэма.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола определился со стартовым составом на поединок. Украинский защитник Сити Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Стоунз Аке, Канселу — Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне, Грилиш, Фоден, Марез.
Запасные: Эдерсон, Стерлинг, Родри, Зинченко, Дилап, Диаш, Ляпорт, Бернарду Силва, Макэйти.
Фулхэм: Гассанига — Адарабиойо, Уильямс, Брайан, Рим — Чалоба, Уилсон, Рид, Карвалью, Кебано — Митрович.
Запасные: Родак, Муниз, Кавалейру, Кэрни, Моусон, Нокарт, Онома, Сери, Эктор.
Матч Манчестер Сити — Фулхэм состоится пятого февраля и начнется в 17:00 по киевскому времени.