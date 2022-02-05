Завершился матч чемпионата Англии.
Бернли - Уотфорд, Getty Images
05 февраля 2022, 21:56
В рамках 17 тура английской Премьер-лиги Бернли сыграл вничью против Уотфорда (0:0).
Голов команды не забивали, однако создали большое количество голевых моментов (13 ударов — 11 ударов).
Бернли с 13 очками остается на последнем месте в таблице АПЛ. Уотфорд с 15 пунктами на 18 позиции.
Бернли - Уотфорд 0:0
Бернли: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон (Родригес, 66), Стивенс, Вествуд, Вегорст, Корне, Макнил.
Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Куцка, Сема, Сиссоко, Кайембе (Клеверли, 70), Кинг, Жоао Педро (Эрнандес, 83).
Предупреждения: Кинг, Стивенс, Клеверли.