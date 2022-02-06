По окончанию некоторых матчей 1/16 финала Кубка Англии завершилась жеребьевка следующей стадии турнира.

Вашему вниманию пары 1/8 финала Кубка АНглии:

Лутон — Челси

Кристал Пэлас — Сток Сити

Питерборо — Манчестер Сити 

Ливерпуль/Кардифф — Норвич

Саутгемптон — Вест Хэм

Мидлсбро — Тоттенхэм

Нортингем Форест/Лестер — Хадерсфилд

Эвертон — Борнмут/Борэм Вуд

Матчи 1/8 финала состоятся 28 февраля. Время матчей станет известно позже.