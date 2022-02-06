Завершилась жеребьевка стадии турнира.
Кубок Англии
06 февраля 2022, 13:59
По окончанию некоторых матчей 1/16 финала Кубка Англии завершилась жеребьевка следующей стадии турнира.
Вашему вниманию пары 1/8 финала Кубка АНглии:
Лутон — Челси
Кристал Пэлас — Сток Сити
Питерборо — Манчестер Сити
Ливерпуль/Кардифф — Норвич
Саутгемптон — Вест Хэм
Мидлсбро — Тоттенхэм
Нортингем Форест/Лестер — Хадерсфилд
Эвертон — Борнмут/Борэм Вуд
Матчи 1/8 финала состоятся 28 февраля. Время матчей станет известно позже.