Англия

Новичок "шпор" рассказал о своем переходе в новый клуб.

Крайний полузащитник Тоттенхэма Деян Кулусевски поделился своими впечатлениями от работы под руководством Антонио Конте.

"Конте стал основополагающим фактором в моем трансфере. Да, во-первых, Тоттенхэм — это фантастический клуб, но с приходом Конте вы можете видеть, насколько команда выполняет больший объем беговой работы.

У Конте очень хорошая подготовка, очень хорошая тактика — и его команда просто фантастическая", — приводит слова Кулусевски The Independent.

Напомним, Тоттенхэм арендовал Кулусевски до лета 2023 года за 10 миллионов евро, оставив за собой право выкупить шведского вингера за 35 миллионов евро после завершения арендного соглашения.