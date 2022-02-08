Англия

Клуб предпримет попытку приобрести игроков.

Манчестер Сити проявляет интерес к двум футболистам аргентинского Бока Хуниорс.

По информации El Crack Deportivo, в шорт-лист "горожан" входят 17-летний нападающий Эксекеиль Себальос и 19-летний защитник Валентин Барко.

В контрактах футболистов прописана сумма отступных, которой может воспользоваться боссы Сити. Бока не желает расставаться со своими игроками.

Отмечается также, что сумма отступных в соглашениях составляет более 20 миллионов евро у каждого.

На счету Себальоса 16 матчей за Боку во всех турнирах, один гол и один ассист. Барко провел всего три игры.